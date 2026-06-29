В коридорах власти: Ольга Степакова займёт должность вице-губернатора – министра цифрового развития Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис сегодня начал оперативное совещание с кадровых изменений: Ольга Степакова займёт должность заместителя губернатора – министра цифрового развития Мурманской области.

«Ольга Андреевна почти пять лет возглавляла Министерство информационной политики, где выстроила системную и эффективную работу. Этот опыт очень важен и даёт глубокое понимание того, как наши жители воспринимают государственные сервисы и чего они ждут от власти. Сегодня цифровизация – это не только коммуникация, это прежде всего, удобство для человека. Президент неоднократно подчёркивал: цифровизация – ключевой приоритет для повышения качества жизни. Безусловно, это и тема надёжности всех коммуникационных систем», – отметил губернатор.

Глава региона акцентировал, что отдельное внимание в этом блоке необходимо уделить внедрению искусственного интеллекта.

«Для нас это не просто технология, а конкретный инструмент, который должен избавлять людей от бюрократических барьеров. Наша цель простая: чтобы каждый человек на деле чувствовал, что цифровые сервисы созданы для его удобства, а не ради галочки. Желаю Вам успехов в решении новой задачи, она очень непростая, но имеет крайне важное значение», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570215/#&gid=1&pid=1