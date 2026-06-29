В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис продолжил тему кадровых изменений в правительстве Мурманской области: пост министра информационной политики займет Ирина Бринькова.

«Ирина Юрьевна присоединилась к команде правительства в прошлом году. Участвовала в подготовке Международного арктического форума. Переехала с семьей в Мурманск. Искренне влюбилась в наш регион и занималась проектом «Курс на Север», а также вопросами демографии в качестве моего советника. Вместе мы работали ещё в Минстрое России, когда наша команда запускала проект по комфортной городской среде. Ирина Юрьевна отвечала за коммуникационное сопровождение этой работы, выстроила межрегиональное взаимодействие. В дальнейшем курировала ведомственный проект «Умный город», – отметил губернатор.

Ирина Бринькова имеет профильное высшее образование, большой опыт работы в коммуникациях в крупнейших банках, опыт преподавания в МГИМО. С её участием успешно реализован ряд проектов Агентства стратегических инициатив.

«Успехов вам. Системная работа выстроена, но тема информационной политики быстро меняется. Вызовов здесь много. Уверен, что все будет сделано, чтобы эту работу дальше активно продолжать», – отметил губернатор.

Курировать информационную политику будет заместитель губернатора Александра Кондаурова, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570218/#&gid=1&pid=1