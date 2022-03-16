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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.22 10:00

В Корпорации МСП разъяснили правила действия моратория на проверки бизнеса до конца года

Правительство РФ продлило до конца 2022 года мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок бизнеса, в том числе в отношении малого и среднего бизнеса. В этой связи Корпорация МСП продолжает вести мониторинг соблюдения моратория с целью выявления фактов необоснованного проведения мероприятий, заявил генеральный директор компании Александр Исаевич.

«Если к предпринимателям пришли с незаконной проверкой, то необходимо написать обращение на «Сервис 360°». Мы будем разбираться по каждому случаю и связываться с контрольно-надзорными органами», – подчеркнул Александр Исаевич.

Согласно решению правительства РФ, одновременно с установлением моратория определен перечень исключений. Внеплановые проверки возможны при согласовании с прокуратурой и допускаются при непосредственной угрозе и наличии фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, обороне и безопасности страны, а также возникновении ЧС природного и техногенного характера.

При условии согласования с прокуратурой возможно проведение проверок при выявлении индикаторов риска на объектах чрезвычайно высокого и высокого рисков, производствах I и II классов опасности, а также в связи с истечением срока исполнения предписания (при угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, обороне страны, ЧС).

Допускаются проверки при поступлении жалоб граждан на деятельность по управлению многоквартирными домами, по решению руководителя или заместителя Налоговой инспекции в рамках контроля за контрольно-кассовой техникой.

При этом, с уведомлением прокуратуры проводятся проверки при наличии фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, вреда обороне страны. Без согласования с надзорным ведомством проверку можно провести по поручению президента, правительства.

Под мораторий не попадают дошкольные учреждения, школы, лагеря, организации отдыха, оздоровления и общественного питания детей. Также роддома, перинатальные центры, организации социальных услуг с проживанием, деятельность по водоподготовке и водоснабжению в части санитарного и пожарного надзора.

Допускается проведение плановых мероприятий в рамках ветеринарного контроля за деятельностью по содержанию, разведению и убою свиней.

Если к 10 марта были начаты и не закончены проверки, они должны быть завершены до 18 марта. Исключение составляют ситуации, когда выявлены нарушения, влекущие угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью. Срок исполнения ранее выданных и действующих по состоянию на 10 марта предписаний продлевается автоматически на 90 календарных дней.

Отметим, до 16 марта контрольные органы должны принять решения об отмене ранее запланированных проверок, до 21 марта – внести изменения в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Корпорация МСП проверит соблюдение этого требования и адресно проинформирует предпринимателей, для которых проверки не отменяются, чтобы они могли подготовиться.
Корпорация МСП – федеральный институт поддержки малого и среднего предпринимательства. Корпорация создана указом Президента РФ для координации оказания субъектам МСП поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

 

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