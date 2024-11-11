В корпоративной пенсионной программе участвуют только 4 из 100 российских компаний

На дополнительную пенсию от работодателя, сформированную из отчислений в НПФ, могут надеяться сотрудники только 4% компаний. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котром приняли участие представители кадровых служб 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

О наличии пенсионного пакета, включающего различные льготы и выплаты сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых, рассказали представители каждой четвертой компании. Выплаты и подарки к праздникам практикуют 17% предприятий. 12% компаний оказывают материальную помощь пенсионерам. Каждая десятая компания приглашает сотрудников, вышедших на пенсию, на корпоративные мероприятия. 8% — практикуют единовременные выплаты при выходе на пенсию, 7% — ежемесячные фиксированные денежные перечисления для пенсионеров.

Полис ДМС предоставляют пенсионерам 6% предприятий, компенсацию медицинских расходов — 2%.

А вот корпоративная пенсионная программа действует только в 4% компаний: работодатель отчисляет взносы в НПФ, из которых работники будут получать дополнительные пенсионные выплаты.

Время проведения опроса: 27 августа — 13 сентября 2024 года.