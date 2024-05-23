В Корзуново начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт

В новом здании первичную медико-санитарную помощь получают более тысячи жителей, 370 из которых дети.

«ФАП установлен в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение» и стратегического регионального плана «На Севере – жить», оснащён современным медицинским оборудованием», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее медицинская помощь в Корзуново оказывалась в приспособленном помещении многоквартирного дома, которое не соответствуют действующим санитарным нормам и правилам.

ФАП оснащён всем современным медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

В создание модульного здания вложено почти 14 млн рублей из федерального и областного бюджетов, в том числе 2 млн рублей направлено на закупку нового медицинского оборудования и мебели.

«Приятно работать в комфортной обстановке. Удобство и доступность медицинской помощи оценили и первые пациенты, отметив благоустроенность фельдшерско-акушерского пункта», – отметил заведующий ФАП Сергей Возный, проработавший 21 год в Корзуново.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, также в Печенгском округе завершается монтаж модульных ФАПов в Спутнике и Лиинахамари и амбулатории в Печенге.

Представлены фото до и после ремонта.

Фото: https://gov-murman.ru