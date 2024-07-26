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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.24 11:00

В Корзуново в рамках реновации ЗАТО снесут два ветхих дома

В посёлке Корзуново Печенгского округа приступили к сносу ветхого здания. Работы проводятся в рамках программы реновации ЗАТО.

Два ветхих дома №№2 и 3 на улице Печенгской не подлежат восстановлению, поэтому было принято решение их снести, чтобы освободить место для нового строительства. А также будет выполнен капитальный ремонт системы теплоснабжения в домах№№ 42 и 43 на улице Печенгской.

В трехлетнем плане реновации ЗАТО на территории Печенгского округа предусмотрены работы по капитальному ремонту домов в нп. 19 км, посёлках Печенга,  Луостари и Спутнике. Будут построены очистные сооружения водоснабжения и канализации в Печенге и Спутнике, благоустроены дворы.

Кроме того, в рамках реализации Комплексного Плана планируется строительство детских садов. В Печенге дошкольное учреждение будет рассчитано на 350 мест, а в Корзуново детсад - на 250 мест.

Напомним, комплексный план реновации ЗАТО был утверждён распоряжением правительства РФ 17 апреля 2024 года.

Всего на территории Печенгского округа, Кандалакшского, Мончегорского, Оленегорского и Кольского районов, а также ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозёрск и ЗАТО г. Островной в ближайшие три года запланирована реализация более 200 мероприятий на общую сумму более 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет.

Как сообщает региональное Министерство строительства, вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках официальных мероприятий с членами Правительства России, а также обсуждал на совещании с Президентом, которое состоялось в рамках визита Владимира Путина в Мурманскую область в июле 2023 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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