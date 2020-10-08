В Ковдоре будет создана экологическая познавательная тропа

Экологическая туристко-познавательная тропа будет создана в Ковдоре в рамках проекта «По следу Полярной совы». Проект, инициированный ковдорчанкой Ольгой Зенкиной, поддержан Фондом президентских грантов и реализуется в партнерстве с администрацией Ковдорского района, местным краеведческим музеем и детско-молодежным объединением «Культурный патруль».

На средства гранта и выделенные из местного бюджета будет обустроена тропа в районе сопки Лысая: организаторы установят входные ворота, информационные стенды, указатели, изготовят буклеты.

Летом прошлого гола добровольцы уже отреставрировали мост через близлежащую реку и промаркировали путь до каньона Нисковаара. В планах – обследовать прилегающие лесные территории и водные объекты и выявить экологически неблагополучные места и источники загрязнения, благоустроить стоянки для отдыхающих. На данном этапе организаторы уже нанесли туристический маршрут на «Яндекс.карты», установили более 100 маркировочных знаков, разработали логотип и визуальный стиль проекта.

Как сообщает региональное Министерство культуры, пройти по облагороженной тропе туристы и местные жители смогут в любое время года. Кроме того, в рамках реализации проекта в Ковдорском краеведческом музее создадут интерактивную экспозицию в формате виртуальной прогулки по тропе.