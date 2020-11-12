В Ковдоре городская библиотека открылась после ремонта

В Ковдоре после ремонта открылась Городская библиотека-филиал № 5.

Учреждение возобновило работу в уютных обновленных помещениях, где в рамках ремонта проведены отделочные работы стен, полов, заменены оконные блоки, дверные группы, восстановлено крыльцо и входной навес. В помещении также заменены инженерные коммуникации водоснабжения и отопления, демонтирована пристройка на запасном входе в здание, установлена пожарно-охранная сигнализация, в библиотеку также проведён высокоскоростной интернет.

Средства на ремонт филиала были выделены из областного бюджета с учетом софинансирования из местного бюджета. Кроме того, из средств бюджета региона были закуплены новая мебель и оргтехника.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в 2021-2022 годах планируется объединение филиала с Центральной детской библиотекой – помещения удачно расположены рядом, – и создание Центра семейного чтения. Специалисты библиотеки ожидают, что грядущие изменения позволят расширить спектр информационно-библиотечных услуг и повысить посещаемость библиотеки всеми категориями жителей.