Правительство Мурманской области продолжает работу по улучшению качества жизни в регионе. Так, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в Ковдоре и Мончегорске продолжается капитальный ремонт библиотек. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«В этом году работы по капитальному ремонту коснулись двух библиотек Мурманской области. В Мончегорске подрядчик полностью меняет отслужившую свой срок кровлю здания, а в Ковдоре строители работают над полным преображением центральной библиотеки. Оба объекта находятся в графике», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

На крыше здания библиотеки в Мончегорске подрядчик полностью заменил деревянный каркас кровли, уложил пароизоляцию и утеплитель. Сейчас строители активно монтируют металлочерепицу и ограждения, а также облицовывают вентиляционные шахты.

В Ковдоре объём работ значительнее. Подрядчик уже заменил инженерные сети, утеплил наружные стены, выполнил подготовку к чистовой отделке внутренних помещений и смонтировал новую вывеску. На данный момент рабочие уже заканчивают монтаж вентилируемого фасада, проводят реконструкцию главного входа библиотеки и приступают к отделочным работам внутренних помещений.

Благодаря капитальному ремонту центральная библиотека Ковдора обретёт новый облик с современным дизайном, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551767/#&gid=1&pid=4