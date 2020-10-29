В Ковдоре кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов завершена в срок

В Ковдоре успешно завершили кампанию по капитальному ремонту многоквартирных домов. Качество выполненных работ проверил первый заместитель министра строительства Мурманской области Юрий Солдатов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в рамках краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов в городе было приведено в порядок четыре жилых здания. К июлю подрядчики отремонтировали крыши на доме №24 на улице Горняков и доме №4 на площади Ленина. В октябре были приняты работы на остальных объектах: по ремонту фасада и фундамента дома №4 на площади Ленина и дома №6 по улице Коновалова, замене лифта в доме №9 на улице Сухачева.

«В доме №4 на площади Ленина выполнен монтаж вентилируемого фасада с утеплением согласно теплотехническому расчету, подготовленному проектировщиком. В отличие от краски такие материалы более устойчивы к климатическим условиям Крайнего Севера», – отметил Юрий Солдатов.