В Ковдоре капитально отремонтируют дорогу, благодаря плану «На Севере – жить»

В Мурманской области проходит масштабная дорожная кампания в рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом.

Благодаря областной поддержке в Ковдоре капитально отремонтируют участок проезда от ул. Озёрная до ул. Комсомольская, 8. Подрядчик уже проводит планировочные работы, завозит строительные материалы.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на территории проезда запланировано асфальтирование проезжей части и въезда в школу, обустройство тротуаров, размещение парковочной зоны и места под автобусную остановку.

Работы пройдут в два этапа и завершатся в 2025 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/