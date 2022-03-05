В Ковдоре модернизирована система освещения

В самом западном городе Мурманской области Ковдоре полностью обновлена система городского освещения. Этот проект реализован в рамках энергосервисного контракта Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» с Управлением жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа. Благодаря современным цифровым решениям улицы города стали комфортнее и уютнее, повысилась безопасность дорожного движения.

Более 1500 уличных ламп были заменены на современные энергосберегающие фонари со светодиодами солнечного спектра. Новые светильники не требуют специальной утилизации, выдерживают перепады напряжения, защищены от вибрации механических воздействий, устойчивы к высокой влажности и поддерживают работу в широком температурном диапазоне от -60 до + 40 С. Интеллектуальные светильники потребляют гораздо меньше электроэнергии, имеют современный внешний вид и долговечнее прежних.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в ходе модернизации была внедрена современная автоматизированная система управления освещением. Для удобства эксплуатации осветительного комплекса реализована концепция «цифрового двойника», когда вся схема осветительной инфраструктуры отображается в специальном информационном сервисе. Возможности системы позволяют гибко настраивать время включения и отключения различных групп светильников, отслеживать их состояние, фиксировать сбои в работе и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. Проект позволил городу значительно сэкономить на освещении и в дальнейшем высвободить средства на другие направления деятельности по благоустройству.

«Эффективное использование энергоресурсов за счет применения инновационных решений обоснованы экономически, приемлемы с экологической и социальной точек зрения и, самое главное, не меняют привычного образа жизни людей. Ковдор – наглядный пример, где внедрение энергосберегающих технологий и создание новой системы автоматизированного управления освещения позволит муниципальному округу сократить потребление электроэнергии примерно на 60% и сэкономить более 4 млн кВт часов», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.