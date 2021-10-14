Будет приостановлено вещание - ОРТПЦ проводит плановые профилактические работыПолучите новые магнитные ключи - в Мурманске проводится бесплатная модернизация подъездных домофонов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.10.21 12:00

В Ковдоре обновлены площадь, парк и центральная улица

В Ковдоре реализован проект-финалист всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Для жителей одного из отдаленных городов региона благоустроена территория от Площади Ленина до улицы Кошица, включая парк «Сокольники», зону вокруг городского Дома культуры и часть улицы Победы. Теперь у ковдорчан есть комфортное общественное пространство для пеших прогулок и активных игр.

В рамках проекта на всей общественной территории обновлено освещение, установлено видеонаблюдение, смонтирован детский игровой комплекс со специальным покрытием.

Стоимость работ по контракту составила более 55 млн рублей. Почти 47 млн – средства областного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2021 году в Мурманской области реализуются сразу 8 проектов-победителей и 3 проекта-финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству в малых городах и исторических поселениях. Мероприятия по благоустройству общественных пространств в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» проводятся на 17 объектах. 11 из них уже завершены.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: VII СОЗЫВ - НОВЫЙ СОСТАВМурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Комментарий к новости:Более 100 пациентов прошли необходимое обследование на компьютерном томографе в Кандалакшской ЦРБ после ремонта аппарата
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Комментарий к новости:В преддверие профессионального праздника губернатор Андрей Чибис встретился с лучшими аграриями и наградил их за успешную работу
Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область – регион с высоким уровнем долговой устойчивости-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 33 копейки, доллар теряет 7 копеек-PRO Энергетику (18+)«Россети Северо-Запад» готовы обеспечить необходимые мощности резидентам территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2022 года большинству работодателей придётся размещать вакансии на портале «Работа в России»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика