В Ковдоре обновлены площадь, парк и центральная улица

В Ковдоре реализован проект-финалист всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Для жителей одного из отдаленных городов региона благоустроена территория от Площади Ленина до улицы Кошица, включая парк «Сокольники», зону вокруг городского Дома культуры и часть улицы Победы. Теперь у ковдорчан есть комфортное общественное пространство для пеших прогулок и активных игр.

В рамках проекта на всей общественной территории обновлено освещение, установлено видеонаблюдение, смонтирован детский игровой комплекс со специальным покрытием.

Стоимость работ по контракту составила более 55 млн рублей. Почти 47 млн – средства областного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2021 году в Мурманской области реализуются сразу 8 проектов-победителей и 3 проекта-финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству в малых городах и исторических поселениях. Мероприятия по благоустройству общественных пространств в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» проводятся на 17 объектах. 11 из них уже завершены.