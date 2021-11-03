В Ковдоре обновят контейнерный парк

В рамках комплексной программы по обновлению контейнерного парка региональный оператор установит в Ковдоре 80 современных баков большой вместимости.

Новые контейнеры - «ECOBIN 3000» имеют увеличенный объём - 3 кубометра, и оснащены крышкой с арочным окошком, что обеспечивает бесконтактный сбор мусора и предотвращает доступ для городской живности.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, обязательным условием для установки новых баков является наличие бетонного покрытия на контейнерной площадке. Работы по переоборудованию ведутся муниципалитетом.

Чтобы увеличить срок службы новых контейнеров, жителей просят не складывать в новые баки отходы капитального ремонта, также крупногабаритный мусор.

Заменить контейнерный парк в Ковдоре планируется до 1 декабря этого года.