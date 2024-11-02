В Ковдоре открылся новый центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта»

В гиперборейской столице Кольского Заполярья - Ковдоре - состоялось открытие нового центра обслуживания «АтомЭнергоСбыта». Современный офис расположился в центре города по адресу: улица Ленина, 20, корпус 2.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы Ковдорского муниципального округа Александр Москвин, руководитель Управления экономики и финансов администрации Ковдорского муниципального округа Ирина Полковникова, а также заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям и административным вопросам АО «Ковдорский ГОК» Андрей Садчиков.

«Открытие нового удобного офиса в Ковдоре – знаковое событие для нас, ведь офис оказывает услуги более 11,5 тысячи клиентов города и района. В Мурманской области работают 19 офисов «АтомЭнергоСбыта». Центр обслуживания клиентов в Ковдоре – это 16-й офис, который сегодня полностью соответствует единому корпоративному стилю госкорпорации «Росатом». Также на этой неделе состоялось открытие обновленного центра в посёлке Умбе. До конца года в наши планы также входит открытие ещё двух обновленных центров – в городе Кола и городе Заозёрске, в 2025 году состоится открытие нового ЦОК в г. Полярный», – отметили в АтомЭнергоСбыте.

В новом центре обслуживания организована упрощённая система навигации, предусмотрены отдельные зоны обслуживания для физических и юридических лиц. Просторная зона ожидания оборудована детским уголком и информационным стендам, позволяющими детально изучить предлагаемые компанией услуги и сервисы.

«Совместные усилия, стремление развивать бизнес-процессы и желание действовать в интересах северян позволяют выстраивать эффективные партнерские взаимоотношения для оперативного решения возникающих задач и обеспечения надежного энергоснабжения. Результатом сотрудничества органов власти, муниципального унитарного предприятия и «АтомЭнергоСбыта» стало не только погашение задолженности предприятия, но и открытие нового современного офиса, который предоставит клиентам быстрое, качественное обслуживание и решение поставленных вопросов, связанных с энергоснабжением», – рассказал первый заместитель главы Ковдорского муниципального округа Александр Москвин.

Офис «АтомЭнергоСбыта» продолжит без комиссии принимать платежи за электроэнергию, обращение с твёрдыми коммунальными отходами и взносы за капремонт. Также через зону самообслуживания в офисе можно передать показания счётчиков, подключить цифровые сервисы и приобрести электротовары.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».