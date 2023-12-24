В Ковдоре отпраздновали Гиперборейский новый год

Открылись торжества деловой частью - форумом «III Гиперборейский бизнес-диалог», в котором принял участие депутат Мурманской областной Думы Михаил Павлов. Главной темой дискуссии стало взаимодействие предпринимательства с властью и институтами поддержки, а также развитие туризма в Ковдорском муниципальном округе.

- Гиперборейский новый год стал уже традиционным и очень ярким предновогодним мероприятием, одним из туристических брендов Заполярья. В нём с большим удовольствием принимают участие местные жители, и он пользуются большой популярностью у гостей Мурманской области, - отметил парламентарий.

Депутат выразил искреннюю признательность компании «ЕвроХим» и Ковдорскому ГОКу за поддержку, которую они оказывают этому проекту.

Изюминкой праздника стало представление о Мудром змее Куввте, который в самый короткий световой день одерживает победу над полярной ночью и открывает двери в новый Гиперборейский год.

В программе также были: представление шоу-дуэта Щербаков-бэнд, огненное шоу «Ифрит», шоу барабанщиков «Drum Tam Tam», игры и развлечения, много музыки и света.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29181/