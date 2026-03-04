В Ковдоре после капитального ремонта открылась обновленная библиотека

Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина приняла участие в торжественном открытии центральной библиотеки Ковдорского муниципального округа после капитального ремонта. Масштабное обновление учреждения стало возможным благодаря государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

В церемонии открытия также участвовали глава Ковдорского округа Сергей Сомов, сотрудники библиотеки и местные жители. Гости оценили результаты ремонта: в здании укрепили фундамент и кровлю, обновили фасад с архитектурной подсветкой, полностью реконструировали главный вход, провели внутреннюю отделку и заменили инженерные сети. Общий объем финансирования превысил 120 миллионов рублей.

«Сегодня Мурманская область — признанный лидер в библиотечном деле и в 2025 году удостоена звания «Самый читающий регион России». Мы занимаем первое место в Северо-Западном федеральном округе и второе место в стране по количеству современных библиотечных пространств. И мы не останавливаемся на достигнутом: сейчас мы видим, как здание 1982 года получило вторую жизнь – здесь выполнен колоссальный объем работ. Уверена, что после обновления библиотека станет настоящим центром притяжения, где северяне всех возрастов смогут учиться, творить и интересно проводить время», – сказала Анна Головина, поблагодарив главу администрации и сотрудников учреждения за слаженную работу.

Глава администрации Ковдорского округа Сергей Сомов поздравил коллектив с завершением масштабных работ и вручил благодарственное письмо членам местного отделения «Русской общины», которые помогали в обустройстве помещений и транспортировке книжного фонда после ремонта.

Книжный фонд библиотеки насчитывает 200 тысяч изданий. Помимо привычных читальных залов, в обновленном пространстве появились конференц-зал и зрительный зал. Для юных читателей обустроили светлые помещения с креслами-мешками. В ближайшие дни здесь стартует проект «Библиопродлёнка», чтобы младшие школьники могли интересно и с пользой проводить время после уроков под присмотром взрослых.

Ежегодно в библиотеке проходит более 700 мероприятий. Для посетителей работают разнообразные клубные формирования: женский клуб «Сударушки», который занимается волонтёрской помощью участникам СВО и их семьям, литературные и краеведческие клубы, инклюзивная лаборатория «К успеху через творчество», любительское объединение «СОПКИ.Безграниц», шахматный клуб и три детских объединения.

Завершилось открытие музыкальным подарком – для гостей выступили педагоги и воспитанники музыкального отделения Детской школы искусств.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563174/#&gid=1&pid=1