В Ковдоре продолжается капитальный ремонт Дома культуры

Продолжается капремонт городского Дворца культуры, расположенного на улице Школьной в Ковдоре. В нём обновится концертный зал, фасад, окна, кровля и появятся обустроенные мастерские.

«В 2023 году исполнитель ООО «Стройсевер» завершил первый этап работ. Специалисты провели капитальный ремонт кровли, установили вентилируемый фасад. Также подрядчик демонтировал старые потолки и полы, расчистил стены», – рассказал глава министерства строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Сейчас в здании Дома культуры бригады монтируют системы водоснабжения, водоотведения и отопления. Уже установлено 70% радиаторов отопления.

Также рабочие бетонируют полы в основных и подсобных помещениях.

По словам Алексея Грачикова, работы, предусмотренные вторым этапом, ведутся в соответствии графиком.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, работы идут в рамках госпрограммы Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство». Соглашение о выделении средств федерального бюджета на ремонт подписано между правительством Мурманской области и Министерством сельского хозяйства РФ.

Фото: https://gov-murman.ru