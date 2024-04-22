В Ковдоре прошёл II гастрономический форум «Вкус Гипербореи»

Главной площадкой для проведения мероприятия вновь, как и в прошлом году, стал Ковдорский политехнический колледж. В программе: подписание соглашений по товарному знаку «Ковдор – столица Гипербореи», многочисленные мастер-классы, выставки, продажи-дегустации, деловые и развлекательно-игровые активности.

Мурманскую областную Думу на форуме представлял депутат Михаил Павлов.

- Ковдор, как всегда, удивляет своей энергичной и непрерывной работой над повышением туристической привлекательности муниципалитета, - отметил парламентарий. – Вот, и гастрономический фестиваль «Вкус Гипербореи» стал традиционным. А значит, у потенциальных посетителей города и округа будет больше поводов приехать сюда и познакомиться с аутентичными традициями северной кухни.

В рамках рабочей поездки депутат совместно с главой муниципального округа и представителями компании «ЕвроХим» оценил преобразившиеся учебные пространства местного колледжа в рамках программы «Профессионалитет».

- Здесь наглядно видно, как, благодаря синергии областной власти, крупной компании и муниципалитета, можно «перезагрузить» среднее специальное образование, сделав его максимально привлекательным для ребят - будущих работников Ковдорского ГОКа и других организаций Ковдора. Так должны и будут меняться все учебные заведения региона, - подчеркнул Михаил Павлов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29945/