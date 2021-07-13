В Ковдоре раньше срока завершилась кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов

В Мурманской области многоквартирные дома после капитального ремонта сдаются опережающими темпами. На месяц раньше завершилась кампания по приведению жилых зданий в порядок в Ковдоре.

«Всего в этом году в городе было проведено пять видов работ в двух многоквартирных домах. Подрядчик ООО «Валентина» приступил к капитальному ремонту дома №4 на улице Ленина и дома №24 на улице Горняков в середине марта, согласно контракту объекты должны были сдать 22 августа. Однако работы на обоих объектах завершены 8 июля. Ковдор стал первым муниципалитетом в Мурманской области в 2021 году, где завершилась кампания по капитальному ремонту домов на этот год», - отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на ул.Горняков, 24 в порядок привели фасад и фундамент, а на Ленина, 4 – ещё и крышу. Как и в прошлом году, фасады в Ковдоре выполнялись вентилируемые из керамогранитной плитки с утеплением. Также на объектах заменили входные двери, окна в подъездах и козырьки над входными группами.