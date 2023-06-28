В Ковдоре состоится II Молодёжный экофорум

С 21 по 23 июля в Ковдорском муниципальном округе состоится II Молодёжный экофорум «Гиперборея-Ковдор. Перезагрузка». Организатором экофорума является «Ковдорский краеведческий музей» при поддержке администрации Ковдорского муниципального округа и АО «МХК «ЕвроХим».

«Объединение усилий молодёжи в деле сохранения природы Севера для будущих поколений в интересах устойчивого развития экологической культуры, активного туризма и здорового образа жизни, вот что станет главной целью мероприятия в этом году», — отметил Сергей Сомов, глава Ковдорского округа.

В рамках экофорума в этом году впервые пройдут спортивные мероприятия: трейл «Гиперборея» и велозаезд.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в течение трёх дней участники экофорума примут участие в мастер-классах, квестах, посетят экскурсии и пленэры, поделятся успешным опытом реализации экологических инициатив, разработают экотуристический маршрут и попробуют свои силы в спортивных состязаниях.

Мероприятие приурочено к 70-летию Ковдорского муниципального округа и Дню «ЕвроХима». Подробнее о мероприятии можно узнать в официальной группе в «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru