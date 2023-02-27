В Ковдоре состоится конкурс кулинарного мастерства «Вкус Гипербореи»

11 марта в Ковдорском политехническом колледже с 13.00 до 17.00 состоится конкурс кулинарного мастерства «Вкус Гипербореи».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, повара, пекари, студенты профильных учреждений и все, кто осуществляет деятельность в сфере общественного питания на территории Мурманской области, примут участие в гастрономическом соревновании и поборются за звание лучшего в своих категориях.

«Конкурс проводится с целью привлечения интереса жителей и предпринимателей к развитию региональной северной кухни, расширению ассортимента блюд, создания и продвижения новых блюд «гиперборейской» кухни», – отмечают организаторы.