В Ковдоре в самые сжатые сроки смонтировали 58 камер видеонаблюдения

Они установлены на улицах и в общественных местах города в рамках реализации Системы общественного видеонаблюдения и аналитики (СОВА), которая была создана для обеспечения безопасности жителей Мурманской области.

«В этом году мы очень продвинулись в вопросе построения и развития комплексной системы видеонаблюдения. В Ковдоре камеры установлены по поручению губернатора, средства выделялись из резервного фонда правительства Мурманской области», – сообщила заместитель губернатора, министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Установку камер осуществляло ПАО «МегаФон». В компании подчеркивают, что в ходе реализации проекта проложено более 15 километров кабельной сети, а «умные» камеры с 22-кратным зумом работают в Full HD качестве с одинаковой точностью и днём, и ночью.

«В Ковдоре в самые сжатые сроки мы не просто смонтировали камеры, мы сделали комплексный продукт, совместив инфраструктуру связи с системой видеоаналитики, которая обладает наиболее продвинутыми алгоритмами машинного интеллекта. Надеюсь, что реализация на практике столь современного сервиса по безопасности городской среды в районном центре, – хороший пример активной цифровизации не только крупных городов, но и важных небольших населенных пунктов», – отмечает директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Северо-Западе Петр Солодовник.

Развитие этого направления будет продолжено и в наступающем 2023 году, сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области.

«Мы сейчас работаем с муниципалитетами и интегрируем их камеры в нашу систему видеонаблюдения и аналитики. Если мы видим, что существует нехватка, как это было в случае с Ковдором, то прорабатывается вопрос по установке дополнительного оборудования», – рассказала Александра Никипелова.

Фото: https://gov-murman.ru