В Ковдоре вертолёт санавиции впервые эвакуировал пациента с новой взлётно-посадочной площадки

Из Ковдора в Мурманск медики доставили пациента с острым инфарктом миокарда. Мужчине требовалась высокотехнологичная медицинская помощь и лечение в стационаре отделения кардиохирургии областной больницы.

Транспортировка ковдорчанина в областной центр заняла 30 минут. По автомобильной дороге путь продолжался бы не менее 4 часов. Уложиться в полчаса удалось за счёт того, что вертолёт приземлился и взлетал с новой оборудованной площадки со специальным покрытием. Её открыли в конце декабря.

«Оборудование взлётно-посадочной территории – это требование авиационной безопасности. Вертолётная площадка для санитарной авиации построена в Ковдоре в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Её стоимость порядка 3,6 млн рублей», – сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сборно-разборная конструкция предназначена для эпизодических взлётов-посадок вертолётов. Площадка укомплектована мачтой, ветроуказателем, переносными навигационными огнями и, что особенно важно в период Полярной ночи для работы медицинских работников, вся территория освещается.