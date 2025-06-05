В Ковдоре завершается реконструкция дорожного объекта в рамках плана «На Севере – жить!»

В муниципалитетах продолжается летняя дорожная кампания в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». В Ковдоре близится к завершению реконструкция участка дороги от улицы Озёрной до улицы Комсомольской, 8.

В прошлом году на объекте был проведён большой объём работ: обустроены тротуары, парковочная зона и место под автобусную остановку, уложен нижний слой асфальтобетона, а также установлены 15 опор освещения и 30 автомагистральных светильников.

В настоящее время завершена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Впереди работы по расстановке дорожных знаков, обустройству газонов, нанесению разметки. Готовность объекта - 80%.

В Кандалакшском округе ремонтируются улицы Локомотивная, Советская и Комсомольская. Дорожники приступили к устройству тротуара.

Помимо этого, выполняется ремонт дефектных участков в рамках гарантийных обязательств на ранее отремонтированных дорогах. Так, накануне дорожники произвели работы на улице Первомайской и улице Кировской.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, пройдут работы по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние и в поселениях Кандалакшского округа. Так, в Зеленоборском планируется обновить более 9 тысяч кв. метров полотна и более 2,5 тысячи кв. метров – в Алакуртти.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547917/#&gid=1&pid=7