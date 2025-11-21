В Ковдоре завершён капитальный ремонт центральной библиотеки

Правительство Мурманской области продолжает работу по улучшению качества жизни в регионе. Так, в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» в Ковдоре завершён капитальный ремонт библиотеки. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«В библиотеке Ковдора была проведена масштабная работа. Подрядчик полностью заменил внутренние инженерные сети, обновил внутренние помещения, утеплил наружные стены и смонтировал вентилируемый фасад, привёл в порядок главный вход здания и выполнил благоустройство прилегающей территории. Благодаря капитальному ремонту центральная библиотека Ковдора обрела новый облик с современным дизайном», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, также в 2025 году в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» была заменена отслужившая свой срок кровля библиотеки в Мончегорске

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557292/#&gid=1&pid=4