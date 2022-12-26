В Ковдоре завершён капитальный ремонт Детской школы искусств. Об этом на оперативном совещании правительства Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Это единственное в городе учреждение, где юные северяне могут получить дополнительное образование в области искусств. Одно из первых зданий в Ковдоре, оно было построено в 1955 году. Капитальный ремонт здесь последний раз проводился 37 лет назад. Теперь же у музыкального отделения – обновлённый фасад, оборудованы комфортные учебные классы, модернизированы сцена и большой концертный зал», – отметил глава региона.

Андрей Чибис пожелал юным ковдорчанам, которые уже приступили к занятиям в новых комфортных пространствах, успехов в раскрытии своего творческого потенциала.

Напомним, реновация музыкального отделения детской школы искусств города Ковдора проходила в рамках регионального плана «На Севере – жить» и национального проекта «Культура». На проведение комплексных работ, включающих в том числе установку архитектурной подсветки здания, приобретение мебели и создание комфортных условий для обучающихся и коллектива учреждения, было выделено более 34 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее в рамках нацпроекта «Культура» для школы искусств были приобретены музыкальные инструменты и оборудование, а также оборудован виртуальный концертный зал, позволяющий наслаждаться выступлениями ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени.

Фото: https://gov-murman.ru