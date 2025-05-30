В Ковдоре завершён капитальный ремонт двух домов

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. В Ковдоре после капремонта сданы два дома. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

«В 2025 году в Ковдоре предстоит капитально отремонтировать 8 домов. По двум объектам работы уже завершены и приняты комиссионно без замечаний. Это дом №10 на улице Кирова, где капитально отремонтированы крыша и фасад, и дом №14 на улице Коновалова, где в порядок привели крышу. По ещё шести домам работы продолжаются», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

На Кирова, 10 строители восстановили кирпичную кладку стен, утеплили и смонтировали вентилируемый фасад из керамогранита. Цветовое решение согласовано с министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области и администрацией Ковдорского округа. Также сделали новую отмостку жилого здания и отремонтировали входные группы, в том числе привели в порядок козырьки и бетонные площадки и установили новые перила.

Крыши дома №10 на улице Кирова и дома №14 на улице Коновалова утеплили, устроили гидроизоляционный слой и смонтировали карнизные плиты. Также отремонтировали будки выхода на кровлю и вентиляционные шахты и установили водосточную систему с системой обледенения.

Как отмечает региональное Министерство строительства, всего с 2019 года в Мурманской области были капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». В 2025 году планируется выполнить работы в 685 многоквартирных домах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547585/#&gid=1&pid=5