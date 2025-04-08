В Мурманской области продолжается модернизация медицинских учреждений в рамках региональной государственной программы «Здравоохранение» и стратегического плана «На Севере – жить!». В Ковдоре завершён капитальный ремонт фасада детской поликлиники, сообщает Министерстве строительства Мурманской области.

«В ходе капитального ремонта внешний вид здания медучреждения заметно преобразился. Строители утеплили стены и смонтировали вентилируемый фасад, а также привели в порядок входные группы. Смонтировали новые козырьки, ограждения и поручни, а также световую надпись и архитектурно-художественную подсветку», – отметила и.о. министра строительства региона Александра Карпова.

Ведутся работы по приемке объекта. Напомним, также в рамках модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» и стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается капитальный ремонт детской и взрослой поликлиник в Апатитах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/