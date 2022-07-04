В Ковдорском краеведческом музее начала работу фотовыставка «Обитатели морских глубин»

На выставке представлены работы дайверов-фотографов, сделанные в Баренцевом и Белом морях. Авторы уникальных фотографий, увлечённые люди, среди них жители Мурманска и области, Воронежа, Ярославля, Перво-Уральска, Минска и других. Всех их объединяет любовь к морю и подводному плаванию.

Подводный мир - один из самых загадочных, удивительных. Повсюду в океане от полярных и до южных морей, от поверхности и до предельных океанических глубин существует огромное количество всевозможных существ. Всего насчитывается более 150 тысяч видов, включающих растительные и животные организмы, населяющих морские и океанские просторы планеты!

Существует мнение, что самые интересные виды селятся в тёплых тропических морях, но и в северных живут интереснейшие и необычные создания. Их природа обладает первозданной красотой, которая завораживает с первого взгляда. Многие даже не догадываются, что такое разнообразие цветастых фантастических животных живёт в холодных морях.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262137%2Falbum-139605315_00%2Frev