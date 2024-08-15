В Ковдорском муниципалитете продолжается сбор помощи эвакуированным жителям Курской области

Сбор организован в рамках акции «Север помогает».

Ковдорчане активно участвуют в акции и собрали для эвакуированных граждан большое количество средств личной гигиены, канцелярских товаров, круп, консервов и многое другое.

«Благодарю неравнодушных ковдорчан, которые откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи эвакуированным жителям. В ближайшее время собранная помощь будет направлена в Мурманск для последующей транспортировки в Курскую область», - отметил Сергей Сомов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Напоминаем, что в Ковдоре сбор вещей осуществляется по адресу: пл. Ленина 1 (1-й этаж, вахта).

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-kovdorskom-okruge-prodolzhaetsya-sbor-pomoshi-evakuirovannym-zhitelyam-kurskoj-oblasti