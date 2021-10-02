В Ковдорском округе готовится к открытию новое современное креативное пространство «Arctic\Space»

В Ковдорском муниципальном округе готовится к открытию новое современное креативное пространство «Arctic\Space», об этом сообщает региональный комитет молодёжной политики.

Пространство станет главной точкой притяжения для подростков и молодежи района в возрасте от 14 до 35 лет. У молодых людей появится возможность формировать проектные команды, разрабатывать и реализовывать свои инициативы на благо своего города или района.

В пространстве оборудована коворкинг-зона с доступом в интернет, игровая с приставкой PS4, конференц-зал, небольшое, но уютное помещение для квартирников, кинопоказов, концертов и других мероприятий.