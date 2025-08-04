В Ковдорском округе завершён ремонт дорожных объектов в рамках стратегического плана «На Севере - жить!»

В этом году выполнены работы по реконструкции на участке дороги от ул. Озёрной до ул. Комсомольской, 8.

Объём большой: полностью реконструировано дорожное покрытие, организованы удобные тротуары для пешеходов, установлен павильон для школьной автобусной остановки и оборудована парковочная зона. Кроме этого, модернизировали освещение: появились новые современные светильники и опоры. Объём дорожных работ участка реконструкции составил более 5000 квадратных метров.

Также в Ковдоре завершился капитальный ремонт дороги на ул. Победы (от ул. Горняков до ул. Гоголя). На участке обновлено покрытие проезжей части и сформирована новая тротуарная дорожка от ул. Горняков до ул. Гоголя. Сейчас объект находится на стадии приёмки работ.

Дорожная кампания в других муниципалитетах продолжается. Так, на ул. Советской в Североморске в рамках реновации ЗАТО дорожники выполнили отсыпку подушки под ливневую канализацию, смонтировали водосточную трубу и приемные колодцы, приступили к монтажу нового бортового камня. На ул. Генерала Фулика подрядчик завершил укладку выравнивающего слоя асфальтобенного покрытия.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на все работы в дальнейшем распространяются гарантийные обязательства. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации благоустроенного участка дороги подрядчик обязан устранить их за свой счет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551285/#&gid=1&pid=2