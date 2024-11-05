В Ковдорском округе завершили устройство освещения

В Ковдорском округе на автодороге Пиренга – Ковдор (км 94+320 - км 94+830) выполнено устройство недостающего электроосвещения.

Подрядной организацией было установлено дополнительно 11 опор и произведён монтаж 27 светодиодных светильников. Кроме того, выполнена покраска ранее существующих опор. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, установленное освещение позволит обеспечить безопасность дорожного движения в темное время суток и создаст более комфортные условия для движения на дороге.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/