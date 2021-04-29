В Ковдорском политехническом колледже открыт музей «Защитникам Советского Заполярья»

В Ковдорском политехническом колледже состоялось торжественное открытие музея «Защитникам советского Заполярья». Автор проекта – выпускник колледжа и инструктор военно-патриотического клуба «Вулкан», член поискового отряда «Ковдор» Дмитрий Максимов стал победителем конкурса на соискание грантов из областного бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов в 2020 году.

Экспонаты предоставлены поисковым отрядом «Ковдор», в фонде их более 120. Представлены фрагменты обмундирования, оружие, предметы быта, документы советских воинов. Самым ценным экспонатом являются фрагменты американского самолета Дуглас «Бостон», найденные в районе Алакуртти.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, работа по созданию музея проводилась силами членов военно-патриотического клуба «Вулкан» под руководством заместителя директора по административно-хозяйственной части и общим вопросам колледжа Александры Бирко: составлена картотека, подготовлены исторические справки. Поисковики отмечают, что коллекция музея будет пополняться интересными находками.