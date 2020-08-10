В Ковдорском районе появится вертолётная площадка для санавиации до конца 2020 года

В Ковдорском районе за счет средств областного бюджета в рамках реализации плана «На Севере – жить. 2030» до конца 2020 года планируется строительство вертолетной площадки для санавиации. Заказчиком является областное учреждение здравоохранения Мончегорская ЦРБ. Учитывая отдаленность от областного центра, это очень важный для района объект.

В 2020 году завершится капитальный ремонт главного корпуса больницы Ковдорского района. Все работы идут в рамках плана «На Севере – жить. 2030».

Ремонт приёмного покоя и эндоскопического отделения завершен, заменена кровля и инженерные коммуникации, отремонтированы лестничные пролёты, сделана перепланировка помещений, установлены новые оконные блоки, двери и лифт. В процессе – внутренняя отделка помещений. По данным заказчика – Управления капительного строительства Мурманской области, ремонт больницы планируется завершить уже в октябре.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в рамках плана «На Севере – жить. 2030» в Ковдорском районе реализуется более 40 мероприятий по 13 направлениям, среди которых здравоохранение, образование, культура, туризм, комфортная городская среда, физическая культура и спорт, социальная поддержка, досуговая среда для семей, жилищно-коммунальное хозяйство, совершенствование документов территориального развития и другие.