В ковдорской больнице появится новый компьютерный томограф

Вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис поручил Министерству здравоохранения региона приобрести для ковдорской больницы новый компьютерный томограф. Об этом просили местные жители на одной из встреч.

«Люди просили закупить компьютерный томограф, чтобы появилась возможность проходить обследование на месте, в Ковдоре, не направляясь в Мончегорск. Мы определили для этого все необходимые ресурсы, поэтому, Дмитрий Вячеславович, прошу эту задачу выполнить: подготовить необходимое помещение, купить аппарат и запустить его в работу. До конца года в Ковдоре эта задача должна быть решена», – сказал Андрей Чибис и поручил профильному министерству в ближайшее время предоставить конкретный срок выполнения задачи с учётом графика закупок.

Фото: https://gov-murman.ru