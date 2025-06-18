В Ковдозерское водохранилище выпущено около 3000 мальков семейства лососевых

Сотрудники Кольской ВЭС совместно со специалистами Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» провели зарыбление Ковдозерского водохранилища в Мурманской области в третий раз.

Данное мероприятие является компенсационным воспроизводством водных биологических ресурсов, позволяет восстанавливать и поддерживать популяции ценных видов рыб в регионе.

Всего в водоём выпущено 2900 мальков сига, которые были выращены под строгим контролем специалистов мурманского завода «Главрыбвод». Вес каждого малька составляет 10 грамм. Именно в таком весе молодь готова к самостоятельной жизни и свободному плаванию.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, с 2020 года Кольская ВЭС регулярно проводит зарыбление водоёмов Мурманской области. Так, в мае 2020 года в реку Умбу было выпущено почти 8000 годовалых особей атлантического лосося, в апреле 2021 года – 2300 рыб. В Ковдозерское водохранилище впервые выпустили 2500 тысячи мальков сига в 2023 году, а через год – ещё 2247.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548556/#&gid=1&pid=1