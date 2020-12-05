В краеведческом музее откроется экспозиция, посвященная городам-героям

5 декабря с 11.00 в Мурманском областном краеведческом музее начинает работу выставка «Города-герои», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Выставочный проект организован Мурманским областным краеведческим музеем совместно с Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником, Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге, а также дополнен материалами Волгоградского областного краеведческого музея, Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Керчи, Историко-краеведческого и художественного музея Тулы, Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в Бресте и предметами из частных коллекций жителей Мурманска.

Экспозиция рассказывает о городах и крепости, защитники и жители которых проявили особое мужество и выдающийся героизм в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и которым были присвоены почётные звания «Город-герой» и «Крепость-герой».

На выставке представлены образцы советского вооружения и снаряжения, формы одежды, знаки различия, предметы повседневного быта советских воинов, документы, фотографии. Среди уникальных предметов – мундир и фуражка адмирала Льва Анатольевича Владимирского, шинель парадно-выходная дважды Героя Советского Союза маршала Советского Союза Николая Ивановича Крылова, трубка курительная генерал-майора Евгения Ивановича Жидилова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, экспозиция доступна для посещения до 10 января 2021 года. по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а, 3-й этаж, выставочный зал.

Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.