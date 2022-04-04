В Краеведческом музее откроется экспозиция, посвящённая истории отечественного освоения Арктики

Познакомиться с историей отечественного освоения Арктики совсем скоро можно будет в Мурманском областном краеведческом музее – в апреле здесь начнёт работу выставка «Притяжение Арктики».

Экспозиция посвящена истории отечественного освоения Арктики с самых ранних этапов и до современности. На выставке будут экспонироваться личные вещи полярников и предметы интерьера с арктических ледоколов: термограф и анемометр с ледокола «Ермак», курительная трубка, полярные солнечные очки, вещи первого полярного капитана Владимира Ивановича Воронина и многое другое. Ряд экспонатов раскрывает историю станции «Северный полюс-1».

Интерактивная часть представлена стендами, где можно потренироваться в вязании морских узлов, в знании азбуки Морзе и флажковой азбуки, а также укрепить память в игре «Мемо», собрать пазл из арктических регионов и увидеть фильмы об Арктике.

Открытие выставки состоится 6 апреля в 17.00, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457261852%2Fwall-91580302_13078