В краеведческом музее покажут экспонаты из коллекции Государственного Дарвиновского музея

В Мурманском областном краеведческом музее открывается выставка «Птицы. Технология совершенства».

Экспозиция организована совместно с московским Государственным Дарвиновским музеем. Выставочный проект является победителем конкурса благотворительного фонда В. Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2014 года.

Выставка посвящена девяти «суперсвойствам» птиц и рассказывает о способности пернатых летать, нырять, ориентироваться в пространстве, дышать на высоте 10000 метров, видеть мелкие объекты с огромной высоты, петь на два голоса, жить без зубов, развиваться в «каменной колыбели» и пить солёную воду.

Богатые орнитологические коллекции Дарвиновского и Мурманского областного краеведческого музеев позволят посетителям выставки наглядно продемонстрировать непревзойденные возможности пернатых и воочию познакомиться с рекордсменами по скорости, высоте и дальности перелетов. Оологическая коллекция расскажет о разнообразии окраски и размеров птичьих яиц.

Как сообщает региональное Министерство культуры, выставка организована при поддержке правительства Мурманской области. Для посетителей музея экспозиция будет открыта с 11.00 18 декабря.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431891/#&gid=1&pid=1