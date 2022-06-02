В краеведческом музее появился сотрудник-робот! Надо придумать ему имя

В Мурманский краеведческий музей прибыл робот. После настройки он будет отвечать на вопросы посетителей по теме «Природа Мурманской области».

Более того, как сообщают сотрудники музея, в августе в учреждение прибудут робот-кассир, способный продавать билеты и помогать с навигацией по музею, и робот-экскурсовод, рассказывающий всем желающим о древней истории края.

Сотрудники музея надеются, что искусственный интеллект привлечёт ещё большее людей, интересующихся краеведением, в музей. Они приглашают северян принять участие в выборе имени для нового «сотрудника музея», предлагая оставляйте свои идеи в комментариях на https://vk.com/mokm51?w=wall-91580302_13997

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457261773%2Fwall-139605315_18815