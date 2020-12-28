В Краеведческом музее создадут макет Мурманска разных исторических эпох

Мурманский областной краеведческий музей стал одним из победителей открытого грантового конкурса музейных проектов компании «Северсталь».

Конкурс проводился в рамках благотворительной программы «Музеи русского Севера». Его цель – выявить и поддержать лучшие проектные инициативы, направленные на развитие социокультурного потенциала северных регионов России. Традиционно участниками грантового конкурса становятся представители северных регионов нашей страны – государственные музеи, галереи, организации культуры из республик Карелия и Коми, Пермского края, Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Ненецкого автономного округа.

В этом году на конкурс поступило 48 заявок из 11 регионов-участников программы «Музеи русского Севера». Оценивал проекты экспертный совет в состав которого вошли профессионалы в сфере музейного дела, менеджмента культуры и туризма. В наблюдательный совет конкурса входят представители администраций ключевых регионов компании «Северсталь» — республик Карелия и Коми, Вологодской и Мурманской областей.

Мурманский областной краеведческий музей одержал победу в номинации «Туризм». На конкурсе музей представил проект «Город мой широкоплечий». Впервые в Мурманске будет создан макет областной столицы, отражающий историю развития города в разные эпохи. Основой макета станет современная застройка города. Улицы и часть городских объектов можно будет выделить на карте с помощью подсветки, подключаемой через легенду карты Мурманска.

Дополнением макета станет воплощение виртуальных сло`в, накладываемых поверх него. В этих проецируемых слоях будет размещен контент с исторической частью, отображающий то, что уже исчезло с карты города, претерпело изменения и стало его историей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, с помощью макета можно будет проводить тематические экскурсии по городу, а также наглядно рассказывать о прошлом города и его историческом наследии, которое уже не увидеть в современном Мурманске.

Руководитель проекта – заместитель директора Краеведческого музея по научной работе Наталья Понамарева.

Экскурсии с использованием макета будут интересны как гостям города, так и его жителям. Проект планируется реализовать до начала декабря 2021 года.