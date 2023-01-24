В «красной зоне» нет никого: ЦУР провёл оценку министерств и органов местного самоуправления по работе с обратной связью северян в 2022 году

Специалисты Центра управления регионом Мурманской области провели рейтинговую оценку работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по информационной активности и обеспечению обратной связи с жителями за 2022 год. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

«Расчёт интегрированного сводного индекса проведён на основании 10 показателей по ведению аккаунтов в социальных сетях и работе с поступающими инцидентами», – пояснил Алексей Медведев.

Среди исполнительных органов власти Мурманской области тройку лидеров по итогам года возглавили: Министерство энергетики и ЖКХ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Министерство государственного жилищного и строительного надзора.

В тройку лидеров рейтинга среди органов местного самоуправления вошли администрации ЗАТО город Заозерск, Оленегорска и ЗАТО Александровск.

Наибольшей положительной динамикой в сравнении с прошлым отчётным периодом отмечены Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, а также администрация Кольского района.

По работе с сообщениями из социальных сетей самые высокие результаты показали Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Министерство государственного жилищного и строительного надзора, а также администрации – ЗАТО город Заозерск, Оленегорск и ЗАТО Александровск.

«Результат года в целом можно оценить как удовлетворительный: продемонстрирована работа на «зелёном» и «желтом» уровне. В «красной зоне» нет никого», – заключил Алексей Медведев.

Также руководитель ЦУР добавил, что в 2023 году критерии рейтинга будут скорректированы в связи изменениями в федеральном законодательстве.

Фото: https://gov-murman.ru