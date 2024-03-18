В кратчайшие сроки проблема была решена: главы округов продолжают встречи с жителями Мурманска

Встречи глав округов с жителями Мурманска, инициированные главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным, продолжаются. На прошедшей неделе прошли три встречи.

Глава Ленинского округа Андрей Костин встретился с жителями дома №54 по улице Карла Либкнехта. Мурманчане обратились с просьбами провести дератизацию в местах общего пользования домов, ремонт подъезда №6, убрать свалку земли и камней на земельном участке придомовой территории. Кроме того, северяне попросили убрать разукомплектованный автотранспорт с территории гаражного кооператива – в кратчайшие сроки проблема была решена.

На этой же встрече присутствовали жители дома №4 по улице Подстаницкого, которые обратились к главе округа с просьбами провести ремонт фасада дома, восстановить остекление и выполнить ремонт подъезда №1.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов Андрей Савенков встретились с мурманчанами, проживающими в доме №36 по улице Зои Космодемьянской, где обсудили вопросы благоустройства территории.

Жители дома №6 по улице Трудовых Резервов обратились к главе Октябрьского округа Елене Ширшовой с несколькими просьбами. В их числе – закрыть ямы у дома, заменить окна в подъезде, скрутить свисающий провод с соседнего дома, установить чердачный люк, закрыть на замок электрощит.

Также по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина была проведена встреча главы Октябрьского округа с жильцами дома №9/1 по улице Коминтерна, которые заявили о своих проблемах на встрече в Детской театральной школе. В ходе диалога мурманчане задавали вопросы о содержании контейнерной площадки для накопления ТКО. Мусор на площадку складировали беспорядочно из всех близлежащих зданий, в том числе нежилых.

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам встречи было выполнено следующее:

- управлением округа проведено рабочее совещание с представителями регионального оператора по обращению с ТКО АО «Ситиматик», управляющей организацией, правообладателями и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в нежилых зданиях №№5 и 7 по ул. Коминтерна и №20/3 по ул. Ленинградская (универмаг «Волна») на котором были проработаны пути решения указанного вопроса;

- разъяснено арендаторам помещений о правилах пользования контейнерной площадкой дома №9/1 по ул. Коминтерна. Для предотвращения незаконного выброса отходов усилено видеонаблюдение контейнерной площадки;

- убран мусор и установлены дополнительные контейнеры для сбора отходов у дома №5 по улице Коминтерна;

- управляющая организация дома №9/1 по ул. Коминтерна в весенний период 2024 года обеспечит текущий ремонт контейнерной площадки, в рамках которого восстановит ограждение, оборудует пандус для возможности заведения контейнеров в границы сборника, рассмотрит вопрос об установке навеса.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26946&page=1