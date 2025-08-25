Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людейНовый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»
Мурманская область. Арктика (16+)25.08.25 09:30

«В кругу СВОих» - проект, объединяющий поколения

В марте 2025 года в Мурманской области стартовал патриотический проект «Патриотический десант «В кругу СВОих», инициированный Общественной палатой региона при поддержке Ассоциации ветеранов специальной военной операции и регионального ресурсного центра федерального проекта «Навигаторы детства».

Проект направлен на укрепление связи между участниками СВО, общественниками и подрастающим поколением, что является одной из приоритетных задач губернаторского плана «На Севере – жить!». В его рамках организуются встречи с учащимися школ муниципальных образований региона, где участники СВО, члены Общественной палаты и советники директоров школ по воспитанию проводят патриотические беседы и совместные мастер-классы.

На встречах участники СВО рассказывают школьникам о военной профессии, особенностях службы в зоне СВО и героических примерах современных защитников Отечества. Представители Общественной палаты знакомят ребят с деятельностью палаты, разъясняют, как общественники помогают участникам СВО, и рассказывают о работе по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодёжи.

Советники директоров школ организуют практические мастер-классы, где юные северяне изготавливают полезные для бойцов предметы: окопные свечи, маскировочные сети, комплекты сухого армейского душа, талисманы Победы, тактические браслеты, а также пишут письма и открытки. Все изготовленные изделия передаются в зону проведения специальной военной операции.

С 24 марта по настоящее время в рамках проекта состоялось 11 встреч в муниципалитетах, включая города Мурманск, Оленегорск, Кировск, ЗАТО г. Североморск, село Тулома, посёлки Мурмаши и Печенга.

В мероприятиях приняли участие 7 участников СВО, 7 членов Общественной палаты Мурманской области, 13 экспертов федерального проекта «Навигаторы детства», сотрудники Мурманского областного краеведческого музея, представители волонтёрских организаций.

Общее количество участников среди школьников составило более 200 человек, а также присоединились 30 студентов средних профессиональных учебных заведений.

Координатором проекта выступает заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области, ведущий эксперт ФГБУ «Росдетцентр» Евгения Друзьяк.

Как отмечает Министерство внутренней политики Мурманской области, проект «В кругу СВОих» стал символом единения и сплочённости жителей региона. Он демонстрирует, что независимо от места проживания, каждый готов поддержать защитников Отечества и внести свой вклад в общее дело.

Встречи продолжаются, и их география расширяется. К концу года планируется создание брошюры «Детские сердца: Истории о встречах с героями», которая станет итогом реализации проекта и сохранит память о важных моментах общения детей и участников СВО.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552235/#&gid=1&pid=2

-

-

