В Крым отправилась пятая группа участников программы «Дети Арктики»

Из Мурманска в Евпаторию на поезде поехали 302 школьника из Мурманской области. Ребята отдохнут в детском оздоровительном лагере «Прометей» по федеральной программе «Дети Арктики».

В составе пятой смены - учащиеся из Мурманска, Североморска, Апатитов, Кандалакши, Кольского округа, Мончегорска, Полярных Зорь, Заозерска, Видяево, Печенгского округа, Александровска, Оленегорска и Кировска.

Для детей в «Прометее» предусмотрено пятиразовое питание, насыщенные спортивная и творческая программы, экскурсии по Крыму, собственный пляж, дискотеки. Все мероприятия проходят на свежем воздухе и направлены на оздоровление, развитие творческих способностей и приобщение к культурным ценностям.

Своими ожиданиями поделились участники смены, по словам которых, для них поездка в лагерь это, прежде всего, интересный опыт и возможность найти новых друзей.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, в 2025 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» на организацию летнего отдыха направлено около полумиллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Всего оздоровительная кампания этого года охватит более 17 тысяч детей из Мурманской области, которые проведут каникулы в санаториях и лагерях Крыма, Краснодарского края и других регионов страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551615/#&gid=1&pid=3