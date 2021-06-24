В Культурно-выставочном центре Русского музея открылась выставка, посвященная обороне Севера

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (ул. Софьи Перовской, 3, II этаж) открылась историко-документальная выставка «1941. Защитить Север».

В экспозиции представлены материалы из собрания Российского государственного архива социально-политической истории. На фотография, вырезках из газет и официальных документах отражены основные этапы борьбы за Север. Большинство документов представлены на выставке впервые.

«В экспозиции мы видим основные этапы борьбы за Север: подготовку к войне, боевые действия на фронтах от Прибалтики до Заполярья, оборону Ленинграда и начало блокады, действия военно-морского флота и авиации, работу тыла, функционирование Северного морского пути в течение начального этапа войны. Темой специального рассмотрения стала история налаживания отношений с союзниками по антигитлеровской коалиции в 1941 году», – рассказала хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея Оксана Третьякова.

Выставка продлится до 5 сентября.