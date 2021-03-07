В Культурно-выставочном центре Русского музея открылась выставка выдающегося художника-графика Бориса Власова

В Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея открылась выставка графики Бориса Власова (1936-1981 гг.). Экспозиция посвящена 85-летию со дня рождения художника.

На выставке представлены 22 графических произведения из фондового собрания музея. Работы выполнены в разных техниках и жанрах, что позволяет отразить творчество Бориса Власова во всем его разнообразии.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на открытии выставки специалисты музея рассказали о творческом пути художника, а настоящим подарком для всех гостей церемонии стало видеоприветствие, которое записали специально для торжественного открытия родственники Бориса Власова – его дочь Татьяна Борисовна и внук Даниил.

«Сегодня у нас есть редкая возможно увидеть картины ленинградского графика, на работах которого училось старшее поколение мурманских художников и учатся современные молодые авторы», – подчеркнула главный хранитель Мурманского областного художественного музея Ольга Кузьминых.

Борис Власов родился в Ленинграде в семье выдающихся представителей ленинградской графической школы – Василия Власова и Татьяны Шишмаревой. В 1961 году окончил графический факультет института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Сразу же после окончания института Борис Васильевич был принят в Союз художников СССР. С 1965 года – член бюро секции графики, с 1968 – член правления, а с 1976 – председатель секции графики Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

Борис Власов принимал участие во всесоюзных, республиканских и зарубежных выставках в Германии, Венгрии и Италии. Был организатором многих экспозиций, сделал несколько персональных выставок (1974, 1980, 1981 годы). За серию литографий к поэме «Облако в штанах» Владимира Маяковского награжден почетным званием Лауреата Кировского завода. В 1979 году на конкурсе «Искусство книги» за иллюстрации к собранию пьес Бернарда Шоу получил диплом I степени.

Посетить экспозицию можно до 11 апреля.