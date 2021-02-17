В Культурно-выставочном центре Русского музея открывается выставка «Арктика» из собрания Мультимедиа Арт Музея

19 февраля с 17.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея начнёт работу выставка художественной фотографии «Арктика» из собрания московского Мультимедиа Арт Музея.

Выставка посвящена экспедиции парохода «Смоленск» по спасению челюскинцев (28 февраля – 7 июня 1934 года), прибытию дирижабля «Граф Цеппелин» в Ленинград 25 июля 1931 года, воздушной экспедиции на Северный полюс (СП-1) 21 марта 1937 года. Фотографии сделаны Владиславом Микошей – прославленным оператором, режиссёром документального кино, сценаристом, фотографом, фронтовым кинооператором. Автору удалось снять не только значительную часть материала для документального фильма «Герои Арктики» (1934), но и уникальный фотодневник экспедиции «Смоленска» по спасению членов экипажа парохода «Челюскин».

Чёрно-белые документальные фотографии своей суровой правдивостью, неподдельным драматизмом трогают сильнее, чем современные постановочные кадры. Истории, которые представлены на выставке, переплетаются между собой – их объединяет внутренний накал событий, общие персонажи, событийная ценность.

Посетить выставку можно до 21 марта.